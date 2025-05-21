Україна отримає від Франції шість безпілотних систем для розмінування. Фото: Milrem Robotics

https://racurs.ua/ua/n206466-franciya-peredast-ukrayini-bezpilotni-systemy-dlya-rozminuvannya.html

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Україна отримає безпілотні системи для розмінування від Франції.

Компанія Milrem Robotics, один із світових лідерів у розробці робототехніки та автономних систем, передасть французькій CNIM Systеmes Industriels шість безпілотних транспортних засобів THeMIS. Цих роботів за сприяння уряду Франції передадуть Державній службі з надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в Milrem Robotics.

Зазначається, що ці безпілотники розроблені на базі платформи THeMIS та оснащені спеціалізованим навантаженням для очищення маршрутів, адаптованим CNIM Systèmes Industriels. Ця техніка може дистанційно перевіряти, підтверджувати або нейтралізовувати загрози.

Нові шість безпілотників приєднаються до перших семи систем ROCUS, які розгорнули в Україні у 2022 році. Загалом в Україні вже використовується 15 систем від Milrem Robotics.

Нагадаємо, у квітні ДСНС показала, як у Харківській області сапери використовують для розмінування території від вибухонебезпечних предметів японську машину Nikken-V35, яка ефективно знешкоджує міни та снаряди, навіть у складних умовах.