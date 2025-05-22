Рашисти здійснили чергову масовану атаку дронами по Україні, інфографіка: Повітряні сили

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 травня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил.

Зазначається, що починаючи з 00.30 ворог атакував Україну:

балістичною ракетою «Іскандер-М» із району Таганрога (рф);

128 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків тисчасово окупованого Криму, а також російських Міллерово, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

Станом на 11.00 протиповітряною обороною знешкоджено 112 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни:

74 БПЛА збито вогневими засобами ураження;

38 БПЛА локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.

Так, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі над областю збили 11 ворожих безпілотників.

Через масовану атаку БпЛА у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Виникло кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали. Зачепило також надвірну споруду та лінію електропередач. Люди не постраждали, — зазначив він.

Крім того, ворог бив артилерією та FPV-дронами по Нікопольщині й скинув боєприпас з БПЛА.

Потерпали Нікополь й Марганецька громада. Понівечені 4 приватні будинки та лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає, — розповів Лисак.

Також росіяни удари дроном-камікадзе. по Межівській громаді Синельниківського району, там потрощене авто.