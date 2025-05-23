Рашисти розстріляли двох полонених на Покровському напрямку

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Росіяни розстріляли полонених українських військових на Донеччині, фото: Донецька обласна прокуратура
Рашисти розстріляли двох полонених на Покровському напрямкуhttps://racurs.ua/ua/n206526-rashysty-rozstrilyaly-dvoh-polonenyh-na-pokrovskomu-napryamku.htmlРакурс
Російські загарбники розстріляли полонених українських військових на Покровському напрямку.
Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Зазначається, що вчора, 22 травня, зранку у окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців.
Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох беззбройних захисників, після чого розстріляли їх у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома, — розповіли в прокуратурі.
За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочато розслідування.
Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, — наголошують у прокуратурі. — Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.