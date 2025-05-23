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Ракурс
Росіяни розстріляли полонених українських військових на Донеччині, фото: Донецька обласна прокуратура

Рашисти розстріляли двох полонених на Покровському напрямку

23 тра 2025, 17:03
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Російські загарбники розстріляли полонених українських військових на Покровському напрямку.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що вчора, 22 травня, зранку у окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців.

Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох беззбройних захисників, після чого розстріляли їх у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома, — розповіли в прокуратурі.

За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочато розслідування.

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, — наголошують у прокуратурі. — Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

Джерело: Ракурс


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