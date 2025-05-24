рф вивела в Чорне море носії «Калібрів». Фото:

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Ракурс

Російські ракетоносії знову з’явилися в Чорному морі після тривалої паузи.

Станом на ранок 24 травня у Чорному морі зафіксували два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр». Сумарний залп цих кораблів складає до 12 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі знаходяться три кораблі рф, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр».Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Ворожі ракетоносії востаннє фіксували в Чорному морі два тижні тому — 9 травня.

У ВМС додали, що протягом доби на користь росії через Керченську протоку у напрямку Чорного моря пройшли 10 суден, з яких вісім продовжили курс у Босфорську протоку. А в Азовське море прослідували сім суден, п’ять з яких прибули з боку Босфору.

Зазначається, що росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року. (SOLAS), відключаючи систему автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, ввечері 23 травня та вночі 24 травня сили української протиповітряної оборони збили шість з 14 ворожих балістичних ракет та 245 із 250 російських дронів. Основним напрямком ворожої атаки був Київ.