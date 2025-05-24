рф атакувала Україну «Іскандерами» та дронами. Фото:

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Ракурс

Масовану повітряну російську атаку пережила Україна минулої ночі.

Із 20.30 23 травня окупанти почали свій обстріл. Ворог запустив із районів Таганрога, Єйська й Брянська 14 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23» — бив по Києву, Дніпропетровщині, Одещині та Запорізькій області. Також із окупованого Криму та ще пяти напрямків у росії злетіли 250-ма ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Основним напрямком цієї атаки був Київ. Сили оборони України залучили до відбиття повітряного нападу авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи.

ППО вдалося збити над Києвом шість балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23» та знешкодити 245 ворожих БпЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни. При цому знищено було 128 безпілотників, а 117 дронів були подавлені РЕБ або локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

У ДСНС поінформували, в Київській області рятувальники пожежу в приватному домоволодінні у місті Березань, що виникла внаслідок падіння уламків БпЛА.

А в Київській ОВА поінформували, що наслідки атаки були зафіксовані у п’яти районах. У Броварському, Бориспільсьскому та Вишгородському районах були пошкоджені приватні будинки, автомобілі, господарчу будівлю та сервісний центр. А в Обухівському районі пошкоджено приміщення магазину. Постраждали троє осіб.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами та ударними БпЛА. Уламки збитих цілей спричинили численні займання та руйнування в кількох районах столиці. Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району, а ще шістьох — у Святошинському районі.