Трамп розкритикував путіна через російські атаки по Україні, а згодом заявив, що глава рф «просто збожеволів»

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор владімір путін хоче захопити усю Україну, проте це обернеться крахом для росії.

У мене завжди були дуже хороші стосунки з президентом росії владіміром путіним, але з ним щось сталося. Він зовсім збожеволів! Він марно вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники обстрілюють міста України без будь-якої причини", — заявив Трамп.

Трамп «абсолютно» розглядає введення додаткових санкцій проти рф.

Втім президент США також розкритикував і президента України Володимира Зеленського, написавши, шо той «не приносить користі своїй країні».

Усе, що він говорить, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, путіна і Байдена, а не «Трампа», — самоусунувся від відповідальності президент США.

У своїй соцмережі Social Truth Трамп написав:

У мене завжди були дуже хороші стосунки з владіміро путіним із росії, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини. Я завжди говорив, що він хоче ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це підтверджується, але якщо він це зробить, це призведе до краху росії! Точно так само президент Зеленський не робить своїй країні послуги, кажучи так, як він говорить. Кожне його слово створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом.