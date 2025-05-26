Трамп відклав мито в 50% для ЄС

https://racurs.ua/ua/n206584-tramp-vidklav-myto-v-50-dlya-ies.html

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Після розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн президент США Трамп відклав запровадження 50% мит на весь імпорт з ЄС до 9 липня, щоб дати більше часу для торгівельних переговорів. За словами фон дер Ляєн, перемовини будуть «швидкими та рішучими».

23 травня Трамп порекомендував з 1 червня запровадити прямі 50% мита на товари з Європейського Союзу після скарг, що торговельні переговори «зайшли в глухий кут».

Я погодився на продовження — 9 липня 2025 року — це була моя честь це зробити. Президент Комісії сказала, що переговори розпочнуться швидко, — написав Трамп на Truth Social. Європейський Союз зараз стикається з тією ж 10%-ю тарифною ставкою, що й інші країни, але на початку липня вона має зрости до 20%, якщо угода не буде досягнута протягом попереднього 90-денного терміну, встановленого Трампом.