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Трамп відклав мито в 50% для ЄС
Трамп відклав мито в 50% для ЄСhttps://racurs.ua/ua/n206584-tramp-vidklav-myto-v-50-dlya-ies.htmlРакурс
Після розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн президент США Трамп відклав запровадження 50% мит на весь імпорт з ЄС до 9 липня, щоб дати більше часу для торгівельних переговорів. За словами фон дер Ляєн, перемовини будуть «швидкими та рішучими».
23 травня Трамп порекомендував з 1 червня запровадити прямі 50% мита на товари з Європейського Союзу після скарг, що торговельні переговори «зайшли в глухий кут».
Я погодився на продовження — 9 липня 2025 року — це була моя честь це зробити. Президент Комісії сказала, що переговори розпочнуться швидко, — написав Трамп на Truth Social.
Європейський Союз зараз стикається з тією ж 10%-ю тарифною ставкою, що й інші країни, але на початку липня вона має зрости до 20%, якщо угода не буде досягнута протягом попереднього 90-денного терміну, встановленого Трампом.
У неділю фон дер Ляєн заявила, що у них було «гарне рішення», але ЄС знадобиться час до липня, щоб укласти хорошу угоду з Трампом. Вона поділилася оптимізмом щодо просування переговорів для дотримання терміну.
ЄС та США мають найважливіші та найтісніші торговельні відносини у світі, — написала вона на X. Європа готова швидко та рішуче просувати переговори.
Європейський Союз останніми днями зайняв жорсткіший тон, обговорюючи стан переговорів з американським президентом.
Європейська комісія «залишається готовою працювати в дусі доброї волі. Торгівля між ЄС та США не має собі рівних і повинна керуватися взаємною повагою, а не погрозами. Ми готові захищати наші інтереси», — заявив у п’ятницю голова ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович у дописі в соціальних мережах після розмови з торговим представником США Джеймісоном Гріром та міністром торгівлі Говардом Лутніком.
Брюссель очікував обговорити останні пропозиції ЄС, надіслані минулого тижня, під час п’ятничної телефонної розмови та отримати відповіді на можливу зустріч між Шефчовичем та Грір, заплановану на початок червня в Парижі. Але остання погроза Трампа охолодила перспективи плідної дискусії.