Російські нацисти третій день поспіль масовано атакували Україну

https://racurs.ua/ua/n206583-rosiyski-nacysty-tretiy-den-pospil-masovano-atakuvaly-ukrayinu.html

Ракурс

Російські нацисти третій день поспіль масовано атакували Україну

У ніч на 26 травня вибухи лунали в Києві, там працювало ППО. Про наслідки місцева влада не повідомляла.

У Харкові вночі теж пролунало більше 10 вибухів, інформація про наслідки уточнюється, повідомили в ОВА.

Під атакою дронів був Харків та передмістя, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За даними наших кореспондентів, у місті пролунало щонайменше 13 вибухів.

Через нічний обстріл на Хмельниччині пошкоджені приватні домогосподарства та підприємства. Обійшлося без постраждалих, розповів керівник ОВА Тюрін.

Пізно ввечері російські війська обстріляли з артилерії село Кіндратівка на Сумщині — загинув чоловік, ще один отримав поранення, повідомили в ОВА.

Двоє людей поранені через атаку по селу Юрківка Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

На Хмельниччині пошкоджено приватні домогосподарства та підприємства. Попередньо, постраждалих немає, зазначив керівник ОВА Тюрін.

Сьогодні вночі на Одещині внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях — ДСНС.

В місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 м.кв. з подальшим загоранням, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.