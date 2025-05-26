У росії атакували завод в Татарстані, де збирають дрони, та ще низку регіонів

https://racurs.ua/ua/n206585-u-rosiyi-atakuvaly-zavod-v-tatarstani-de-zbyraut-drony-ta-sche-nyzku-regioniv-video.html

Ракурс

У росії атакували завод в Татарстані, де збирають дрони, та ще низку регіонів.

Йдеться про завод у місті Єлабуга — вибухи там лунали пізно ввечері 25 травня.

З вечора безпілотники атакували це місто у Татарстані. Місцеві мешканці повідомили про численні вибухи. Зазначається, що вибухи пролунали поблизу заводу, який виробляє безпілотники типу «шахед». Також підприємство виготовляє розвідувальні дрони «Альбатрос».

Також безпілотники вкотре атакували Тулу. У місті було чутно вибухи, а у жителів населених пунктів Тульської області зникла електроенергія. За словами місцевих, у місті пролунала серія вибухів, після чого у мікрорайоні М’яснове тимчасово зникала електроенергія. Жителі помітили карети швидкої, які прямували на околицю міста.

Телеграм-канали стверджують, що під ударом міг бути оборонний завод «Сплав» — виробник РСЗВ, авіаракет, важких вогнеметних систем і боєприпасів до них. У Кінешмі Івановської області рф сьогодні лунали вибухи.

Вибухи лунали і в місті Кінешма Івановської області. Місцеві жителі стверджують, що атакували Дмитрієвський хімічний завод, а влада заявляє про падіння уламків у промзоні.

Російське Міноборони стверджує, що з вечора 25 травня начебто збили 96 дронів над 12 регіонами рф.