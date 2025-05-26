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Генінспектор Бундесверу наказав до 2029 року переозброїти німецьку армію через загрозу агресії рф

Генінспектор Бундесверу наказав до 2029 року переозброїти німецьку армію через загрозу агресії рф

26 тра 2025, 09:56
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Генінспектор Бундесверу Карстен Броєр наказав до 2029 року переозброїти німецьку армію через загрозу агресії росії.

За даними Reuters, Броєр представив документ, в якому визначає пріоритети щодо зброї, яку потрібно закупити або розробити в першу чергу. Серед них — зміцнення ослабленої системи ППО Німеччини, зокрема з акцентом на перехоплення дронів.

Ще один пріоритет — посилення німецької ППО для перехоплення безпілотників, підвищення спроможності армії здійснювати високоточні удари на відстані понад 500 км, а також поповнення запасів боєприпасів.

До переозброєння Броєр закликає через російську загрозу — за його оцінками, до 2029 року росія може достатньо відновити свої сили, аби здійснити напад на територію НАТО.

В коаліційній угоді Соціал-демократичної партії Німеччини та консервативного блоку ХДС/ХСС було домовлено зробити наголос на добровільну військову службу.

Ми покращимо кадрову ситуацію в середньо- та довгостроковій перспективі таким чином, щоб Бундесвер був готовий до захисту батьківщини та оборони альянсу, — зазначив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Однак міністр відзначив обнадійливі тенденції: з 2025 року кількість кандидатів на добровільну службу в Бундесвері зросла, й у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року їх на 20% більше.

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц пообіцяв боронити кожен дюйм території НАТО.

Будь-хто, хто кидає виклик НАТО, повинен знати, що Альянс готовий до цього, — попередив Мерц під час церемонії початку роботи бригади Бундесверу у Литві.

Джерело: Ракурс


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