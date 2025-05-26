Рашисти застосували вночі 364 засоби повітряного нападу - що, як і де збивали Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n206588-rashysty-zastosuvaly-vnochi-364-zasoby-povitryanogo-napadu-scho-yak-i-de-zbyvaly-povitryani-syly.html

Ракурс

У ніч на 26 травня (із 20.15 25 травня) противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу противника.

Це були, за даними Повітрянис сил:

9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків — Саратовська область);

355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф, Чауда — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 11.00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

233 — збито вогневими засобами ураження, 55 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.