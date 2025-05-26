Майбутня королева Бельгії опинилася у війні Трампа проти Гарварду

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Спадкоємиця бельгійського престолу може бути змушена покинути Гарвардський університет після того, як президент США Дональд Трамп запровадив заборону на навчання іноземних студентів у престижному закладі.

Принцеса Єлизавета, яка стане наступною королевою Бельгії, навчається на дворічній магістерській програмі з державної політики в Гарварді, одному з найелітніших університетів світу.

Але адміністрація Трампа 22 травня скасувала право Гарварду зараховувати іноземних студентів, звинувативши університет у пропаганді насильства та антисемітизму, а також у невиконанні вимоги про передачу інформації про іноземних студентів, що може призвести до їхньої депортації.

Цей крок стосується понад 7000 студентів, які зараз навчаються, що становить приблизно чверть студентського складу, йдеться у позові Гарварду про скасування обмежень, додавши, що це матиме «руйнівний вплив на Гарвард та понад 7000 власників віз».

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у своєму листі, в якому оголошується заборона, заявила, що іноземні студенти повинні перевестися з університету, щоб зберегти свій візовий статус.

23-річна принцеса, яка є старшою дитиною короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди, закінчила перший курс аспірантури, але не закінчить її ще рік. Минулого року вона закінчила Оксфордський університет у Великій Британії.

Вона є першою в черзі на успадкування престолу після того, як у 1991 році конституцію Бельгії було змінено, щоб скасувати право успадкування престолу лише чоловіками.

Вплив (якщо такий буде) цього рішення адміністрації США на цьому етапі незрозумілий", — сказав речник бельгійської монархії виданню POLITICO.

Зараз ми розслідуємо це. Це стане зрозумілішим у найближчі дні/тижні.

Директор з комунікацій королівського палацу повідомив Reuters, що вони «аналізують» ситуацію «і дозволять їй врегулюватися».

Заборона адміністрації Трампа знаменує собою ескалацію її кампанії тиску на Гарвард та вищі навчальні заклади по всій країні, які вона звинувачує в розсадниках антисемітизму та лівої ідеології, і включала скасування віз та скорочення федерального фінансування на мільярди доларів.