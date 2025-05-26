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По Харкову росіяни вперше застосували FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ

По Харкову росіяни вперше застосували FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ

26 тра 2025, 14:05
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Харків залишається однією з ключових мішеней на карті ворожого терору. Загалом за минулий тиждень по місту було сім влучань.

Вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ.

Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти «вразливі місця» в обороні міста, написав у своїх соцмережах мер міста Ігор Терехов.

Постраждали 11 осіб, серед них — дитина. 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму. Та, на щастя, обійшлося без загиблих.

Руйнування, як і раніше, торкнулися виключно цивільної інфраструктури: постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення.

Джерело: Ракурс


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