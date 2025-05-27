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Поліція заявила про затримання причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК у Черкасах
Поліція заявила про затримання причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК у Черкасах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206620-policiya-zayavyla-pro-zatrymannya-prychetnyh-do-napadu-na-viyskovoslujbovciv-tck-u-cherkasah-video.htmlРакурс
Поліція заявила про затримання причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК у Черкасах.
Інцидент стався 26 травня на вулиці Різдвяній під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів.
Серед затриманих — троє чоловіків й одна жінка, їм чотирьом загрожує до п’яти років позбавлення волі, кажуть у поліції.
26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній стався інцидент під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. У рамках відкритого кримінального провадження… поліцейські за кілька годин ідентифікували і затримали нападників. Це — троє чоловіків віком 48, 38 і 49 років, а також 45-річна жінка, — йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Імена не повідомляють.