Поліція заявила про затримання причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК у Черкасах

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Поліція заявила про затримання причетних до нападу на військовослужбовців ТЦК у Черкасах.

Інцидент стався 26 травня на вулиці Різдвяній під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів.

Серед затриманих — троє чоловіків й одна жінка, їм чотирьом загрожує до п’яти років позбавлення волі, кажуть у поліції.

26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній стався інцидент під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. У рамках відкритого кримінального провадження… поліцейські за кілька годин ідентифікували і затримали нападників. Це — троє чоловіків віком 48, 38 і 49 років, а також 45-річна жінка, — йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Імена не повідомляють.