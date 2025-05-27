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Ракурс
Берлін хоче знову подати заявку на проведення Олімпійських ігор

Берлін хоче знову подати заявку на проведення Олімпійських ігор

27 тра 2025, 17:23
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Берлін хоче знову подати заявку на проведення Олімпійських ігор — разом з чотирма іншими федеральними землями: Бранденбургом, Мекленбургом-Передньою Померанією, Саксонією та Шлезвіг-Гольштайном. Можливі дати проведення ігор — 2036, 2040 та 2044 роки.

Плани подавати заявку анонсували сьогодні, 27 травня, на Олімпійському стадіоні столиці, пише rbb. Втім це рішення сприйняли неоднозначно.

Асоціація бізнес-асоціацій Берліна та Бранденбурга (UVB) схвалює дії міського сенату. «Париж показав, чого може досягти впевнене в собі місто на Олімпіаді. Берлін і Німеччина не повинні втратити цю можливість. У довгостроковій перспективі від цього виграє весь регіон», — заявив генеральний менеджер UVB Александер Ширп.

Натомість противники проведення Олімпіади в столиці ФРН стверджують, що «бажання витрачати мільярди на таку подію в той час, як скарбниця порожня, є цинічним». «Ігри в Парижі коштували €9 млрд. Олімпіада призводить до погіршення становища простих людей», — переконаний Уве Хікш з альянсу NOlympia та голова державної організації «Друзі природи».

За попередніми планами, змагання з вітрильного спорту та серфінгу могли б пройти у Варнемюнде (Мекленбург-Передня Померанія) та Кілі (Шлезвіг-Гольштайн). Першість із триатлону — у Потсдамі або Бад-Зарові (Одер-Шпрее). У Бранденбурзі-на-Гафелі є траса для регати. Також можна було б використовувати великі стадіони в Ростоку та Ляйпцигу.

Джерело: Ракурс


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