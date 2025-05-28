Білий дім не вірить розслідуванню Пентагону про «витік надсекретного документа» щодо Панамського каналу

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Білий дім не вірить розслідуванню Пентагону про «витік надсекретного документа» стосовно Панамського каналу.

Мова про інцидент з витоком даних про варіанти повернення контролю США над Панамським каналом. У квітні очільник Пентагону Піт Гегсет звільнив трьох старших радників і звинуватив їх у зливах інформації.

Адвокат Гегсета Тім Парлатор заявив, що є докази їхньої причетності до витоку інформації — їх прослуховували. Таке пояснення стурбувало радників Трампа — прослуховування, імовірно, було незаконним і могло б стати ще більшим скандалом, ніж сам витік інформації.

Потім адвокат очільника Пентагону заперечив, що робив такі заяви, і стверджував, що отримав цю інформацію від інших джерел у Міноборони. Після цього радники Трампа почали сумніватися в достовірності розслідування.

Один з них припустив, що розслідування могли використати просто як привід, щоб звільнити помічників, причетних до конфліктів з першим керівником апарату Гегсета — Джо Каспером, якого також звільнили у квітні.

10 квітня глава Пентагону Піт Гегсет у доповіді Трампу за підсумками візиту до Панами заявив:

Ми повертаємо контроль над Панамським каналом. Китай надто сильно там укорінився, і це сталося за часів Обами та інших, які дозволили їм поступово проникати. Разом із Панамою ми провели дуже успішний візит. Президент Панами Муліно передав теплі слова Сполученим Штатам як великому союзнику. І, схоже, вони хочуть, щоб комуністичний Китай забрався геть. Зараз наші військові працюють спільно з панамськими силами, і в нас є шанс витіснити китайців повністю.

Після повідомлення Гегсета, Трамп розповів про передислокацію американських військ: