Генштаб ЗСУ заявив про ураження ще трьох російських військових об'єктів. Фото: СБС

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Сили оборони України уразили важливі об'єкти воєнно-промислового комплексу росії.

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по АТ «Кронштадт» у місті Дубна Московської області. У районі заводу працювала ворожа ППО, але ураження об'єкта все ж відбулося. На цьому підприємстві виготовляють БпЛА «Оріон», «Іноходєц», «Молнія», «Гром», «Терміт», «Геліос», «Сіріус» та наземні комплекси управління. Про це Генеральний штаб ЗСУ 28 травня повідомив у Telegram.

Також у місті Дубна безпілотники Служби безпеки України вдарили по заводу «Радуга», який виготовляє крилаті ракети різних класів: «повітря-повітря», «повітря-земля», «земля-земля». Зокрема, це ракети Х-101/555, Х-69 та Х-59МК.

А підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ сьогодні вночі уразили АТ «Ангстрем» в Московській області, яке розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами російського воєнно-промислового комплексу. Було зафіксоване влучання у район цілі.

Напередодні, як поінформували в Генштабі, СБС успішно атакували комбінат Дмитрівський в Іванівській області рф. Фіксувалися вибухи на території заводу, який виробляє органічні хімічні речовини — компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива.

Нагадаємо, 25 травня безпілотники атакували місто Єлабуга в Татарстані. Вибухи пролунали поблизу заводу, який виробляє безпілотники типу «шахед». Також підприємство виготовляє розвідувальні дрони «Альбатрос».