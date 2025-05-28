СБУ повідомила про підозру росіянину за розстріл двох полонених бійців ЗСУ

СБУ повідомила про підозру росіянину за розстріл полонених. Фото:

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СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв двох воїнів ЗСУ.

Контррозвідка викрила окупанта, який наразі перебуває в українському полоні у воєнних злочинах проти України. Слідство встановило, що 9 січня цього року загарбник він разом з іншими поплічниками розстріляв двох полонених воїнів ЗСУ під час боїв на Курському напрямку. А через два дні після цього росіянина взяли у полон бійці ССО, а частину його підрозділу — знищили. Про це Служба безпеки України 28 травня повідомила у Telegram.

Виявилося, що вбивця — це стрілець із 40-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил росії. З’ясувалося, що обидва українських військових потрапили у полон до росіян після зіткнення з ворожою ДРГ, яка приховано наблизилась до передових позицій Сил оборони. Окупанти тимчасово захопили бліндаж, вивели полонених на відкриту місцевість та розстріляли їх у спину з автоматів.

Росіянину вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, передбачені ст. 3 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 22 травня окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району на Донеччині, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців. Вони захопили у полон двох бійців, а згодом розстріляли їх у лісосмузі з автоматів.