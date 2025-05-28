ЄС схвалив безпекову стратегію для Чорного моря. Фото:

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Європейський Союз схвалив безпекову стратегію для Чорного моря.

У середу, 28 травня, Євросоюз ухвалив «Стратегічний підхід Європейського Союзу до Чорноморського регіону». Серед його пріоритетів, зокрема, протидія загрозам з боку країни-агресора російської федерації та захист довкілля. Про це повідомила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

За інформацією RFE/RL, цей документ передбачає створення Морського безпекового хаба, поліпшення військової мобільності та протидію гібридним загрозам. Очікується більш тісна співпраця з Україною, Туреччиною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном та Вірменією.

Зазначається, що Туреччина вже запропонувала очолити ініціативу — гарантувати безпечне судноплавство в Чорному морі, протидіяти тіньовому флоту рф та потенційно проводити розмінування.

Наразі відомо, що Морський хаб займатиметься морською ситуаційною обізнаністю, моніторингом, раннім попередженням про загрози та зловмисні дії. Хаб фокусуватиметься на підводних кабелях, морських установках, а також на операціях із видобутку газу і вітрової енергії біля берегів Румунії та Болгарії.

Нагадаємо, країни Балтійського та Північного моря почнуть перевіряти статус страхування танкерів, що перевозять російську нафту з портів Балтійського моря. Вони мають намір обстежити танкери, які перевозять мільйони барелів російської нафти по всьому світу, вимагаючи перевірити, як ці судна захищені від розливів нафти.

Джерело: RFE/RL