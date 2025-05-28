Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних. Фото:

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Правила бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації оновили в Україні.

До кількості тих осіб, які підлягають призову на військову службу, додали працівників критичних підприємств, офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. Підприємства тепер зможуть бронбвати більше людей. Про це 28 травня повідомило Міністерство цифрової трансформації.

До кількості військовозобов’язаних у компанії додали працівників, офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. Так, підприємство зможе забронювати більшу кількість спеціалістів за своїм відсотком, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше враховували лише тих, хто на військовому обліку й не мобілізований. А тепер додаються і мобілізовані, якщо вони офіційно працевлаштовані.

У Мінцифри пояснили, що раніше, якщо було 80 військовозобов’язаних, то бронювали 40 осіб.

Додалося 20 мобілізованих — загальна кількість зросла до 100 — тепер ліміт для всіх працівників зростає до 50, — поінформували у відомстві.

Також тепер до загальної кількості військовозобов’язаних більше не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії.

Нагадаємо, у лютому в уряді заявили, що з окремих медиків знімуть бронювання та мобілізують. Розбронювання медпрацівників відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медсил щодо потреб у тих чи інших фахівцях-медиках.

Їх мобілізуватимуть до ЗСУ чи інших військових формувань на медичні посади, де є потреба. Контракт із фахівцями укладатимуть на один рік.