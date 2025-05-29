Армія рф скинула КАБи на село в Запорізькій області. Фото: ОВА

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Армія російської федерації завдала нових ударів по Запорізькій області.

У четвер вранці, 29 травня, окупанти скинули щонайменше п’ять керованих авіаційних бомб на село Верхня Терса. Було влучання у приватну забудову. Внаслідок атаки є зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Під завалами знаходяться люди. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна — поранена. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Очільник ОВА додав, що упродовж минулої доби росіяни завдали 397 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Ворог застосовував авіацію, БпЛА різної модифікації, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Влада отримала дев’ять повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. У Пологівському районі внаслідок обстрілів постраждав 49-річний чоловік.

Нагадаємо, 27 травня у Запорізькій області внаслідок нічного російського обстрілу зазнала пошкоджень одна з пожежно-рятувальних частин. У будівлі були пошкоджені вікна, двері, внутрішнє оздоблення та пожежна автоцистерна.