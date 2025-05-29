У росії підірвали окупанта, який був причетний до бомбардувань Маріуполя. Фото: ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n206657-u-rosiyi-pidirvaly-mayora-cey-okupant-prychetnyy-do-bombarduvan-mariupolya.html

Ракурс

Російський окупант, який керував бомбардуваннями Маріуполя, загинув у Ставрополі.

Учасник війни проти України та перший заступник мера Ставрополья Заур Гурцієв загинув у ніч проти 29 травня через вибух гранати. Слідство розглядає всі версії, включно з організацією теракту за участю «української сторони». Про це повідомив голова Ставропольського краю Володимир Владіміров.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, граната вибухнула у дворі багатоповерхового будинку. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків, які сиділи на лавці біля будинку та розпивали алкоголь. Наразі невідомо, хто підірвав гранату.

Як відомо, що Гурцієв керував бомбардуванням Маріуполя на початку повномасштабного російського вторгнення. На веб-сторінці російсько проекту «Час героїв» вказується, що Гурцієв «впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на ціль, що дозволило в рази збільшити їхню точність та ефективність, у тому числі вразити базу постачання «Азова».

Нагадаємо, 20 травня на окупованій території Херсонщини між Скадовськом і Антонівкою вибухнув автомобіль УАЗ Patriot, у якому перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу «Ахмат». Ніхто з загарбників не вижив.