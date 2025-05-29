Ілон Маск оголосив про відставку з посади очільника DOGE. Фото:

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Американський мільярдер Ілон Маск йде з посади голови DOGE.

Бізнесмен заявив, що залишає посаду очільника Департаменту ефективності уряду в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, бо сплив його запланований термін на цій посаді. Про це Маск написав у соціальній мережі Х.

Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість зменшити марнотратні витрати. Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду, — йдеться у повідомленні.

Маск оголосив про своє рішення наступного дня після того, як CBS опублікував частину інтерв’ю, в якому він розкритикував законопроект, що поєднує зниження податків та посилення імміграційного контролю.

Як відомо, Трамп підписав указ про створення DOGE після своєї інавгурації. Маска взяли на роботу як «спеціального держслужбовця» — таку посаду Конгрес США створив у 1962 році. Це дозволило владі наймати тимчасових співробітників для реалізації конкретних короткострокових ініціатив. Сам Департамент ефективності уряду буде розпущений 4 липня 2026 року відповідним указом Трампа.

Ілон Маск після роботи в Білому домі повернеться до управління компаніями Tesla та SpaceX.

Нагадаємо, у квітні Ілон Маск заявив про намір зменшити свою участь у справах уряду США та зосередити більше уваги на своєму бізнесі. Таке рішення мільярдер прийняв після того, як компанія повідомила про різке падіння прибутків у першому кварталі 2025 року.