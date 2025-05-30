Проект військового Меморіалу Героїв. Фото: міськрада Львова

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У Львові показали проект військового Меморіалу Героїв — його упродовж року створювали у з архітекторами та родичами загиблих захисників.

Цей комплекс складатиметься із церемоніальної зони, простору поховань, стіни памʼяті з іменами та портретами загиблих і тих, кого не вдалося поховати, колумбарію. Також створять невелику водойму та зведуть каплицю. Про це Львівська міська рада 30 травня повідомила у Telegram.

Міський голова Львова Андрій Садовий у Facebookпоінформував, на території меморіалу також з’явиться дзвіниця — невід'ємний елемент військового кладовища. А центральним монументом стане янгол, витесаний у камені.

Він проявляється лише тоді, коли на нього падає світло. Ми бачимо янгола, але не можемо до нього доторкнутися. Як і до памʼяті, — написав Садовий та нагадав, що на цьому меморіалі поруч спочивають січові стрільці, вояки УПА та сучасні українські герої.

На вході до Меморіалу викарбують слова загиблого на війні поета Максима Кривцова: «Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім — імена».

Нагадаємо, у жовтні минулого року невідомі вандали пошкодили у Львові могили українських захисників на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.