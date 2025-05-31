Трамп оголосив про збільшення мит на імпорт сталі в США. Фото:

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення мит на імпорт сталі та алюмінію.

Відтепер тарифи на імпорт сталі та алюмінію в Сполучені Штати Америки збільшено з 25% до 50%. Це вдвічі перевищує чинну ставку. Спочатку розглядалося мито в розмірі 40%, однак галузеві керівники закликали до більш жорстких заходів. Про це Трамп заявив під час виступу на заводі US Steel поблизу Піттсбурга, передає CNN.

Ми підвищимо мита зі 25% до 50% — ніхто не зможе подолати цей бар'єр, — наголосив американський лідер.

Згодом президент у соцмережі Truth Social поінформував, що нові мита набудуть чинності в середу, 4 червня.

Для мене велика честь підвищити мита на сталь та алюміній з 25% до 50%, починаючи з середи, 4 червня. Наша сталеливарна та алюмінієва промисловість відроджується як ніколи раніше. Це стане ще одним великим поштовхом чудовим новинам для наших чудових працівників сталеливарної та алюмінієвої галузі. Зробімо Америки великою знову! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 квітня американський президент Дональд Трамп вирішив накласти мита на товари з усіх країн світу. Для низки країн, зокрема й України, був запроваджений тариф на рівні базових 10%.

Однак 9 квітня Трамп поставив паузу на митні тарифи для низки країн, окрім Китаю. А 12 травня США і Китай домовилися про 90-денне торгівельне перемир’я.