Патрульне судно Федеральної поліції Німеччини. Фото:

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Російські безпілотники могли шпигувати за патрульним судном Федеральної поліції Німеччини.

Корабель поліції BP 81 Potsdam 17 травня у Північному морі спостерігав за російським вантажним судном на шляху до Бельгії. В якийсь момент німці зафіксували сім дронів з червоними та зеленими навігаційними вогнями, які супроводжували і вантажне судно, і патрульне. Про це повідомило видання Der Spiegel з посиланням на конфіденційний звіт сил безпеки.

Зазначається, що поліцейські не змогли зафіксувати дрони в темряві, бо не було відповідної для цього техніки. Тому наразі достеменно невідомо, чи запускалися вони з борту російського судна.

Німецька поліція вже звернулася до бельгійських правоохоронців з проханням оглянути судно в порту призначення. Обшук, який провели митники, не виявив жодного сліду дронів, а також не зафіксував підозрілої поведінки серед 11 членів екіпажу.

Нагадаємо, це не перші подібні випадки, коли над Німеччиною помічають невідомі дрони. У грудні 2024 року над військовою базою США «Рамштайн» помітили багато невідомих БпЛА. Також безпілотники зафіксували над об'єктами, що належать оборонному концерну Rheinmetall і хімічному концерну BASF. Німецькі спецслужби тоді шукали операторів дронів, але безуспішно.

А в січні 2025 року над військовою базою у Швезінгу шість разів виявляли невідомі дрони. На території цієї військової частини українські військові проходили навчання на зенітно-ракетних комплексах Patriot.

Джерело: Der Spiegel