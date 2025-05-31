Кличко вирішив шукати захисту в іноземних партнерів і сказав The Times, що Зеленський намагається його дискредитувати

https://racurs.ua/ua/n206714-klychko-vyrishyv-shukaty-zahystu-v-inozemnyh-partneriv-i-skazav-the-times-scho-zelenskyy.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко вирішив шукати захисту у іноземних партнерів і в інтерв’ю The Times заявив, що Зеленський намагається його дискредитувати.

Мер столиці звинуватив президента у використанні військових адміністрацій по всій країні, щоб «вирвати владу у обраних мерів».

Багато мерів налякані, але мій статус знаменитості — це захист. Можна звільнити мера Чернігова, але дуже важко звільнити мера столиці, якого знає весь світ. Ось чому робиться це все — щоб дискредитувати та зіпсувати мою репутацію, — сказав Кличко.

За його словами, роботу міської ради паралізували «рейди, допити та погрози за сфабрикованими кримінальними справами».

Це чистка демократичних принципів та інституцій під виглядом війни. Я колись сказав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Тепер ним смердить, — сказав Кличко.

