Київ та Москва домовилися у Стамбулі тільки про обмін полоненими та тіл загиблих

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росія не погодилася на безумовне припинення вогню і зустріч лідерів. Київ та Москва домовилися тільки про обмін полоненими та обмін тіл загиблих.

Про це повідомив на прес-конференції 2 червня очільник української делегації у Стамбулі, міністр оборони Рустем Умєров.

За словами міністра, українська сторона запропонувала провести ще один раунд переговорів до кінця червня. росія наразі не дала відповіді.

Українська сторона отримала від російської сторони «меморандум» і в команди буде тиждень на його вивчення. Після цього сторони скоординують наступні кроки.

Київ передав Москві список із кількох сотень дітей, яких рф незаконно депортувала/перемістила з тимчасово окупованих територій України.

Щодо звільнення військовополонених: сторони домовилися зосередитися на трьох категоріях у форматі «всіх на всіх»: перша — тяжкохворі та тяжкопоранені; друга— молоді солдати від 18 до 25 років; третя — тіла загиблих бійців у форматі «6000 на 6000».

За словами Умєрова, Україна переконана — ключові питання «можуть бути вирішені лише на рівні лідерів». Він додав, що не виключається долучення лідерів інших країн, зокрема Трампа.

Україна запропонувала росії провести наступну зустріч цього місяця: 20−30 червня: