Російські терористи скинули дві тонни вибухівки по центру Херсона

https://racurs.ua/ua/n206834-rosiyski-terorysty-skynuly-dvi-tonny-vybuhivky-po-centru-hersona-foto-video.html

Ракурс

Російські терористи уранці 5 червня скинули дві тонни вибухівки по центру Херсона.

Пошкоджена будівля Херсонської ОДА, повідомляє головний редактор онлайн-медіа «МОСТ» Сергій Нікітенко.

Вранці сили рф атакували Херсон, дві людини постраждали, повідомили в МВА та обласній прокуратурі й показали фото.

Війська рф завдали авіаційні, артилерійські та дронові удари по місту, зафіксовано чотири влучання керованих авіабомб. Пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівля та будівля навчального закладу, додали у прокуратурі.