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Ракурс
Російські терористи скинули дві тонни вибухівки по центру Херсона

Російські терористи скинули дві тонни вибухівки по центру Херсона (ФОТО, ВІДЕО)

5 чер 2025, 09:35
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Російські терористи уранці 5 червня скинули дві тонни вибухівки по центру Херсона.

Пошкоджена будівля Херсонської ОДА, повідомляє головний редактор онлайн-медіа «МОСТ» Сергій Нікітенко.

Вранці сили рф атакували Херсон, дві людини постраждали, повідомили в МВА та обласній прокуратурі й показали фото.

Війська рф завдали авіаційні, артилерійські та дронові удари по місту, зафіксовано чотири влучання керованих авіабомб. Пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівля та будівля навчального закладу, додали у прокуратурі.

Джерело: Ракурс


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