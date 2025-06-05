Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Фото:

https://racurs.ua/ua/n206848-tramp-ta-si-czinpin-provely-telefonnu-rozmovu-xinhua.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

Розмову ініціював американський президент. Ще минулого тижня Трамп висловив сподівання щодо обговорення торговельних домовленостей з Сі Цзіньпіном. Про це повідомила державна інформаційна агенція Китаю Хinhua.

Зазначається, що Штати та КНР домовилися відправити свої команди для переговорів. Також Сі Цзіньпін запросив Дональда і Меланію Трамп відвідати Китай, і американський президент «відповів взаємністю».

Американський президент заявив, що в розмові не обговорювали росію, Україну чи Іран.

Як відомо, 30 травня Трамп жорстко розкритикував Китай, стверджуючи, що Пекін порушив торговельну угоду зі Вашингтоном, відповідно до якої він нещодавно різко знизив введені ним же мита на імпорт.

Натомість КНР заявила, що США «серйозно порушили» торговельну угоду, за якою китайці та американці взаємно знизили мита. Китайська сторона обіцяла вжити заходів для захисту своїх інтересів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін востаннє провели телефонну розмову 17 січня — напередодні інавгурації Трампа. У ході розмови вони обговорили торгівлю, боротьбу з фентанілом, TikTok та багато інших питань. Це була перша їхня офіційна розмова з 2021 року.

Джерело: Xinhua