Окупанти розширюють плацдарм на Сумщині. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n206849-okupanty-rozshyruut-placdarm-na-sumschyni-dpsu.html

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У Сумській області російські окупанти намагаються розширити свій плацдарм.

Армія країни-агресора посилює піхотні штурми. На Сумському напрямку росіяни не застосовують техніку, а використовують малі штурмові піхотні групи. Таким чином ворожа піхота проникає вглиб української території та розширює зону боїв. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко 5 червня заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни сунуть уперед попри значні втрати. Також на Сумщині активною є ворожа авіація — противник застосовує проти Сил оборони КАБи та некеровані ракети.

І на жаль бачимо, що ворог розширює фактично такий плацдарм. Попри те, що противник зазнає великих втрат, щоденно це десятки вбитими і пораненими, він не зважає на свої втрати. І продовжує направляти солдат до нашого кордону, щоб спробувати перекинути зону боїв на територію нашої країни, — розповів представник Прикордонної служби.

Нагадаємо, 4 червня в DeepState заявляли, що російська армія потроху почала просуватися вглиб Сумської області. Загарбники захопили Андріївку та Водолаги Хотінської громади, а також просунулася біля Яблунівки Юнаківської громади. У «червоній» зоні перебувало 154,42 кв. км Сумщини.