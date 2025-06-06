Росіяни вночі масовано атакували Україну дронами та ракетами, фото: «Громадське радіо»

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Російські загарбники в ніч нас сьогодні, 6 червня, для масованого комбінованого удару по Україні застосували, за попередньою інформацією, 407 дронів, а також шість балістичних та 38 крилатих ракет.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє NV.

Щотижня ми б'ємо рекорди за кількістю застосованих засобів повітряного нападу. Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного і наземного базування, і велика кількість ударних БпЛА — загалом аж 407 ударних безпілотників, — розповів Ігнат.

За словами речника, крилаті ракети запускалися з бортів Ту-95 і Ту-160 з Саратовської області рф, в той час як безпілотники залітали в Україну переважно з півночі. Основна маса БПЛА йшла на західні регіони України.

За словами Іггната, більшість повітряних цілей було знищено протиповітряною обороною, зокрема, збито:

приблизно 30 крилатих ракет;

понад 200 дронів.

Під час відбиття нападу працювала зокрема й авіація — західні літаки F-16 та Mirage.

Джерело: NV