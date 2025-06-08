ЗСУ уразили локомотив із колоною техніки рф. Фото:

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Українські військові уразила російський локомотив із колоною техніки.

Ворожий потяг був атакований в південних українських областях. Внаслідок цього росіяни втратили 13 танків та понад 100 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Про це Сили оборони Півдня повідомили у Facebook.

Російські окупанти стверджують, що потяг нібито атакували FPV-дронами. Інформують, що під час спецоперації із зернових контейнерів, які були в складі потяга в якийсь момент відкрилися люки, а звідти почали вилітати дрони. Спочатку безпілотники нібито уразили локомотив, що призвело до втрати швидкості та повної зупинки. А потім БпЛА почали бити по техніці, які була на платформах.

Ця інформація, яку розповсюдили в російських пабліках, ще потребує підтвердження.

Тим часом в Генеральному штабі ЗСУ оновили втрати армії рф з початку повномасштабної війни:

особового складу — близько 996 тис. 150 (+1120) осіб,

танків — 10 тис. 911 (+7) од,

бойових броньованих машин — 22 тис. 748 (+11) од,

артилерійських систем — 28 тис. 892 (+42) од,

РСЗВ — 1 тис. 410 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис. 183 (+2) од,

літаків — 414 (+1) од,

гелікоптерів — 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39 тис. 651 (+158),

крилаті ракети — 3 тис. 315 (+7),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 51 тис. 225 (+146) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 911 (+3).

Нагадаємо, на одній із ділянок фронту бійці 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з аеророзвідкою 74 ОРБ виявили та знищили пускову установку ЗРК «Бук-М3».