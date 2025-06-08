БпЛА повторно атакували хімкомбінат «Азот». Фото: соцмережі

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Ракурс

Невідомі безпілотники атакували Новомосковськ у Тульській області.

У ніч із 7 на 8 червня в Новомосковську прогриміло понад 10 вибухів. Працювала російська протиповітряна оборона. В аеропорту «Калуги» були запроваджені тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Згодом стало відомо, що атакували хімічне підприємство «Азот». Після атаки там почалася пожежа. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що загоряння вже нібито загасили. Також він наголосив, що у повітрі нібито не було зафіксовано перевищень допустимих рівнів забруднювальних речовин. Постраждали двоє осіб.

Як відомо, хімкомбінат «Азот» виготовляє сировину, яку окупанти можуть використовувати у військових цілях. Зокрема, аміачна селітра з підприємства використовується як компонент для виробництва вибухових речовин. А метанол може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного пального.

Аргон використовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів для оборонної промисловості.

Нагадаємо, 24 дрони вже атакували хімічне підприємство «Азот» Тульській області росії. На підприємстві внаслідок атаки були пошкоджені резервуари з кислотою. Розпочалася евакуація жителів села Грицове, яке знаходиться приблизно за 10 км від «Азоту», що розташований у Новомосковську.