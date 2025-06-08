Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Наблизився момент, коли можна примусити росію зупинити війну.

Про це в інтерв’ю ABC News заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна примусити росію зупинити війну. Ми це відчуваємо, — наголошує Зеленський.

За його словами, сприяла цьому і нещодавня спецоперація СБУ «Павутина». Проте найважливішим чинником у примусі росії до миру він назвав міжнародний тиск.

Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна сильна допомога від США, Сполученим Штатам потрібна єдність з Європою і тиск на путіна. Він не хоче закінчувати війну, але може її закінчити через тиск партнерів. На мій погляд, це дає шанс, — наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв’ю ABC News заявив, що нинішня влада США спрямувала на Близький Схід 20 тисяч ракет, які за більш ранніми домовленостями призначалися для України.

Джерело: «Укрінформ»