Озброєння мобільних груп не дістає до "шахедів", - журналіст з чергування МВГ біля Харкова

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Засоби ураження мобільних вогневих груп (МВГ) не дістає до «шахедів». Про це написав журналіст видання «Думка», який провів ніч у рейді МВГ біля Харкова

Юрій Ларін чергував з бійцями в полях на Борівському напрямку. Журналіст стверджує, що Сили оборони знають траси, якими стабільно залітають «шахеди». МВГ застосовують «Браунінги», ПКМ і ЗУ-23−2, але півтора місяці тому «шахеди» почали літати на висоті понад 3 км. При цьому ефективна дальність стрільби навіть ЗУ при стрільбі вгору — близько 2,5 км.

Усі «шахеди», що залітали на Харків у ніч на 11 червня через Борову, йшли на висоті 3000 та 3100 метрів.

Ларін переконаний, що МВГ не можуть ефективно знищувати «шахеди» не тому, що люди не навчені чи не забезпечені стрілецькою зброєю чи боєкомплектом, а тому що наявна зброя не дозволяє це ефективно робити.

Збиття можуть бути, але імовірність дуже мала, більше схоже на випадковість, — пише журналіст. — В Україні є і навчені пілоти, і зенітні дрони, що літають зі швидкістю 250+ км/год. і на висоті 3+ км (у «шахеда» — приблизно 200 км/год). Потрібно тільки купити ці дрони, їх вже виготовляють в Україні. Не розумію, чому ці дрони не купує у достатній кількості держава, ОВА та міські ради, адже проблему «шахедів» уже зараз можна закрити значною мірою, а не постійно говорити про страждання міст і громад. Ми відстаємо від ворога технологічно і у питанні протидії «Шахедам», і у питанні виготовлення дронів на оптоволокні. На певній ланці держава працює неефективно, це не вивезуть волонтери самотужки, — констатує Ларін.

Голова ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терєхов уранці 11 червня повідомили про наслідки нічної ворожої атаки БпЛА на Харків.

Станом на 9.30 54 отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них 5 дітей — до лікарні доправили 2-річну дівчинку та 15-річного хлопця.

На жаль, троє людей загинули.

Слобідський район. Влучання ворожих БпЛА в тролейбусне депо та житлові будинки. Також сталося загорання автомобілів.

Основ’янський район. Внаслідок влучання БпЛА в багатоквартирний житловий будинок зайнялася пожежа.