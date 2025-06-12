58% українців вважають, що підтримка США, а Вашингтон тисне на Київ заради поступок

https://racurs.ua/ua/n207017-58-ukrayinciv-vvajaut-scho-pidtrymka-ssha-a-vashyngton-tysne-na-kyyiv-zarady-postupok.html

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КМІС: 58% українців вважають, що підтримка з боку США слабшає і Вашингтон тисне на Україну заради поступок.

Ще 32% сприймають США як надійного союзника, який хоче прийнятного для України миру. У європейській підтримці переконані 64% людей проти 24%.

Торік у грудні понад половину (54%) опитаних оптимістично ставилося до президентства Дональда Трампа. Однак уже в березні більшість (73%) поділяла думку, що його обрання — поганий сценарій для України.

Разом з тим, 90% респондентів добре ставляться до звичайних американців, і лише 3% — погано. До влади США негативно ставляться 68% опитаних, позитивно — 24%.

Як пише Politico, у 24 країнах провели дослідження Pew Research Center — результати показали зниження популярності США за кордоном після повернення Трампа в Білий дім. Винятком у Європі є угорці, більшість з яких довіряє Трампу.

КМІС провів опитування методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) опитали 2 тис. 4 респонденти (на запитання про сприйняття політики ЄС / США щодо України відповідали близько 500 респондентів, а на інші запитання відповідали близько 1000 респондентів). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.