Сибіга відреагував на привітання рф з так званим Днем росії

https://racurs.ua/ua/n207022-sybiga-vidreaguvav-na-pryvitannya-rf-z-tak-zvanym-dnem-rosiyi.html

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на привітання «деякими країнами» терористичної федерації з так званим національним святом — Днем росії.

Про це він сказав під час візиту до Риму на саміт європейських міністрів у форматі Веймар+.

За словами Сибіги, йому, «як міністру країни, яка воює", було «особливо неприємно» читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора.

Не може бути жодного винагородження країни-агресора. І я маю моральне право це озвучувати. Я вчора був в Херсоні. Це прикордонне місто, яке знаходиться за 13 км від лінії фронту… Я на власні очі разом з литовськими колегами побачив, що таке російський терор, — зазначив він.

Сибіга додав, що удари по Україні та ескалація є відповіддю росії на всі мирні пропозиції та спробою залякати.

Я відвідав школу. Діти в Херсоні вчаться в підземних школах. Але вони мають одну мрію — мир. Всі вони хочуть миру, справедливості. Я відвідав пологовий будинок. І мені бойовий командир однієї з бригад сказав, що якщо Україна атакує легітимні цілі, атакує аеродроми, то в свою чергу Росія атакує пологовий будинок. Я відвідав такий пологовий будинок, де жінки народжують. Але вони народжують у підземному сховищі. Це не нормально. Український народ має право на нормальне життя, — наголосив він.

Нагадаємо, уранці 12 червня державний секретар США Марко Рубіо привітав росіян з Днем росії.