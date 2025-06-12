Німецькі соціал-демократи зажадали зближення з рф: ліві та праві радіють, Мерц не коментує

https://racurs.ua/ua/n207024-nimecki-social-demokraty-zajadaly-zblyjennya-z-rf-livi-ta-pravi-radiut-merc-ne-komentuie.html

Ракурс

У середу, 11 червня, у Берліні «розірвалася» справжня політична бомба. Кілька впливових у минулому представників СДПН, серед яких колишній голова фракції Рольф Мютценіх, зажадали зміни курсу у зовнішній та безпековій політиці.

Мова зокрема про зближення з Росією та запобігання розміщенню американських ракет «Томагавк» у Німеччині.

Серед підписантів — Ральф Штеґнер, який був одним з учасників таємної зустрічі з російськими представниками у Баку у квітні цього року. Про що саме німці розмовляли з наближеними до Кремля, Штеґнер розповідати відмовляється — посилається на «приватний характер зустрічі».

Маніфест розкритикували в першу чергу в самій СДПН. Канцлер Фрідріх Мерц від прямих коментарів щодо ситуації у власній коаліції ухилився, але висловив сподівання на подальшу єдність.

Водночас посол України у ФРН Олексій Макеєв назвав оприлюднений документ «маніфестом капітуляції» та звинуватив його авторів у втраті зв’язку з реальністю. А ось в АдН та у Сари Ваґенкнехт, передбачувано, вбачають надію для себе.

Соціологія

Тим часом правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» показала найгірший результат у опитуваннях за останні місяці. Це дані опитування інституту INSA проведеного 6−10 червня для BILD.

Протягом кількох тижнів ХДС/ХСС та AfD йшли в опитуваннях пліч-о-пліч, однак наразі ХДС/ХСС набрали один процентний пункт і тепер рівень їх підтримки зріс до 27,5%, у той час як ультраправа партія продемонструвала найнижчий результат з кінця березня.

Рівень її підтримки знизився до 22,5%.

Таким чином ХДС/ХСС збільшила свою перевагу до 5%.

На початку травня обидві партії ще йшли пліч-о-пліч (24,5%). Партнер із коаліції — СДПН — залишається на третьому місці з 16%.

Разом ХДС/ХСС та СДПН в останньому опитуванні отримали 43,5% — лише за крок від більшості.

У рейтингу популярності політиків беззаперечним лідером залишається міністр оборони Борис Пісторіус, за ним йде прем'єр-міністр Баварії Маркус Седер.