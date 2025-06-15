рф атакувала офіси Boeing у Києві. Фото:

https://racurs.ua/ua/n207090-rf-zavdala-raketnogo-udaru-po-ofisah-boeing-u-kyievi-ft.html

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Країна-агресор рф завдала ракетного удару по офісах компанії Boeing у Києві.

Російська армія масовано атакувала Київ у ніч на 10 червня. Внаслідок цього обстрілу були значно пошкоджені офіси американської аерокосмічної компанії Boeing. Експерти проаналізували зображення, які опублікувала ДСНС, й дійшли висновку, що це був явний цілеспрямований удар росіян по офісах «Боїнга». Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на двох співробітників Boeing, трьох українських чиновників та голову Американської торгової палати в Україні (ACC).

Представник Boeing відмовився коментувати обстріл. Заявив лише, що компанія приділяє пріоритетну увагу безпеці своїх співробітників. Під час обстрілу Києва 10 червня жоден з них не постраждав.

Як відомо, Boeing — одна з найвідоміших американських компаній, присутніх в Україні. Вона співпрацює з українським авіабудівником «Антонов». Український офіс Boeing має понад 1 тис. працівників по всій країні.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч 15 червня здійснили масовану комбіновану атаку з використанням ракет та безпілотників по Полтавщині. Під ударом перебували об'єкти енергетичної та сільгоспінфраструктури Кременчука.

Джерело: Financial Times