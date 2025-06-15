Фіцо закликав відкласти голосування за санкції ЄС проти рф. Фото:

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав відкласти голосування за санкції ЄС проти рф.

Фіцо доручив своєму міністрові закордонних справ Юраю Бланару попросити відкласти голосування у Європейському Союзі щодо нового пакета санкцій проти росії, доки не розвʼяжуть питання з російським газом. Голосування за санкції в ЄС має відбутися 18 червня. Про це повідомило видання Denník N.

Ми хочемо попросити, щоб ми зараз не обговорювали санкції, а спочатку обговорили цю тему, — зазначив Фіцо.

У Словаччині, за його словами, хочуть знати, які гарантії матиме країна, що в неї буде достатньо газу, і що ціни для домогосподарств суттєво не зростуть.

Прем'єр також наголосив, що «Словаччина не має причин страждати через Україну».

Нагадаємо, лідер словацьких націоналістів Андрей Данко вимагає, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро наданої допомоги. Він зазначив, що якщо німці, французи й американці проситимуть повернути кошти, то Словаччина «не може мовчати».

Джерело: Denník N