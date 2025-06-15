Армія рф масово застосовує хімічну зброю на Сіверському напрямку. Фото:

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Російська армія посилила застосування хімічної зброї на фронті в Україні.

Уже упродовж трьох тижнів окупанти застосовують хімічну зброю проти українських захисників на Сіверському напрямку. Ця зброя завдає чимало лиха українським оборонцям — хімічні боєприпаси відрізняються надзвичайно швидким поширенням отруйної речовини, яка моментально розходиться по бліндажах та низинах. Про це 15 червня повідомили у бригаді оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України.

Також на цій ділянці фронту росіяни активізувалися — використовують у штурмах мотоциклетні підрозділи та цивільні авто. Однак захисники діють злагоджено, тому штурмові групи загарбників ліквідовуються на відстані декількох кілометрів до українських позицій.

Крім того, на Сіверському напрямку росіяни збільшили кількість артилерійських обстрілів — б’ють до 200 разів на день. У бригаді «Рубіж» вказують, що це «може свідчити про планування противником широкомасштабних штурмових дій».

Нагадаємо, у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 15 червня повідомлялося, що російські окупанти шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Григорівки на Сіверському напрямку. Сьогодні підрозділи Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки на цій ділянці фронту.