Україна може втратити доступ до коштів ЄБРР та ЄІБ через зміни до статутів Укренерго та Оператора ГТСУ

Через дії міністра енергетики Германа Галущенка, який без погодження з міжнародними партнерами вніс зміни до статутів НЕК «Укренерго» та Оператора ГТСУ, Україна може втратити доступ до €234,4 млн та $189,3 млн.

Про це повідомив народний депутат Максим Хлапук.

Відомство Галущенка у розпал конкурсного відбору надало міністерству право блокуючого голосу в питаннях призначення/звільнення топменеджменту компаній.

Хлапук зауважує, що припинення фінансування «Укренерго» внаслідок дій міністра загрожує енергетичній безпеці України та ставить під загрозу проходження опалювального сезону.

Станом на сьогодні загальна сума кредитних коштів за угодами, укладеними державою та «Укренерго» з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) складає €1,22 млрд, з них невибраними залишаються 215,5 млн; з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) — $509,74 млн, з яких невибраними залишаються 54,87 млн.

Окрім того, за двома грантовими угодами між Україною та МБРР на €37,7 млн та $200 млн невибраними залишаються відповідно 18,9 млн євро та 134,5 млн доларів.

Вибірка цих коштів, за інформацією депутата, вже призупинена.