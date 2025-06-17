У Києві судили психологиню дитячого садочку, яка робила "закладки" з наркотиками

https://racurs.ua/ua/n207153-u-kyievi-sudyly-psyhologynu-dytyachogo-sadochku-yaka-robyla-zakladky-z-narkotykamy.html

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Оболонський районний суд Києва виніс вирок практичній психологині дитсадка зі Стрия і засудив за незаконне придбання, зберігання та збут канабісу. Жінка розкладала наркотики по місту через «закладки». Про це йдеться у вироку, який оприлюднили у червні у Єдиному судовому реєстрі, пише Lviv media.

За матеріалами справи, відомо, що засуджена — «із вищою освітою, офіційно працевлаштована практичним психологом у закладі дошкільної освіти у Стрийському районі Львівської області».

9 квітня жінка розмістила вісім «закладок» з канабісом у різних районах Києва. Затримали зловмисницю того ж дня. Вона розповіла поліцейським про наявність заборонених речовин та добровільно вказала місця, де розклала всі «закладки». Обвинувачена пояснила, мовляв, втратила роботу і через Telegram-канал знайшла спосіб заробити грошей — розкладати наркотики у схованках по місту за винагороду.

Суд призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, але звільнив від в’язниці з випробувальним терміном на 2 роки. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня проголошення.