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Застрелив жінку та вкоротив собі віку: поліція повідомила деталі стрілянини в Житомирі

Застрелив жінку та вкоротив собі віку: поліція повідомила деталі стрілянини в Житомирі

17 чер 2025, 21:25
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Поліція повідомила деталі стрілянини в Житомирі, яка сталася в обідню пору 17 червня.

Там чоловік застрелив жінку та вкоротив собі віку.

Попередньо встановлено, що чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, у якому знаходилась жінка, та здійснив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе. Поліцейські встановили особи загиблих: жінка — 36-річна жителька Житомира та її колишній чоловік — 63-річний житель Житомирського району, — розповіла Суспільному пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька.

З її слів, триває з’ясування всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація події за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Мас-медіа також повідомляють, що чоловік — колишній військовий.

Джерело: Ракурс


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