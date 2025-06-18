Перехід на бензин із біоетанолом в Україні відклали до 1 січня 2026 року

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Перехід на бензин із біоетанолом в Україні відклали до 1 січня 2026 року.

Про це написав у своїх соцмережах народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, відповідну поправку внесли у законопроєкт 13134, який сьогодні був прийнятий у цілому.

За словами депутатки Ніни Южаніної, першим аргументом для такого рішення є необхідність швидкої заміни втрачених потужностей одного із НПЗ, який раніше постачав на ринок 25−33% бензину та 10% дизелю.

Другим аргументом депутати назвали те, що цей обсяг пального можна закупити у Греції чи Туреччині — а звідти його постачатимуть без частки біоетанолу

Планувалося, що зневоднений етиловий спирт (біоетанол) додаватимуть до бензину з 1 травня.

Пальне із біоетанолом дає менше шкідливих викидів, що важливо для нашої країни, яка готується до членства в ЄС.

За підрахунками директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, коштуватиме бензин із біоетанолом на 50−80 коп./л дорожче від звичайного.

На сьогодні в Україні працює 17 біоетанолових заводів загальною потужністю 420 000 тонн на рік. У найближчі три роки їх має стати двадцять.

Проте з п’ятого червня ЄС поновив імпортну квоту для української аграрної продукції та, зокрема, біоетанолу. Квота становить 100 000 тонн на рік.

У 2025 році вітчизняний експорт мав досягти 180 000 тонн, прогнозували в УБА. Але, через повернення квот, до кінця року Україна зможе експортувати до Європи лише 58 000 тонн біоетанолу.