Андрій Єрмак роздратував високопосадовців США. Фото:

https://racurs.ua/ua/n207208-iermak-rozdratuvav-vladu-ssha-z-nym-vidmovlyalysya-zustrichatysya-politico.html

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак роздратував американську владу.

Єрмак регулярно відвідує Вашингтон з моменту повномасштабного війни рф проти України й виступає посередником президента Володимира Зеленського. Однак Єрмак був особливо неприємним співрозмовником для нинішньої та колишньої адміністрацій Білого дому. Про це повідомило видання Politico із посиланням на співрозмовників.

Зазначається, що у Вашингтоні є багато чиновників, які вважають Єрмака непоінформованим про американську політику, різким і надмірно вимогливим до влади Штатів. А дехто з американської влади побоюється, що він не зовсім точно доносить позицію США до українського президента Володимира Зеленського.

У Вашингтоні його вважають «двопартійним подразником», — йдеться в тексті.

Крім того, багато топ-чиновників США вважають, що поведінка Єрмака дедалі більше загрожує і без того складним відносинам між Києвом та Вашингтоном у критичний момент.

Деякі співрозмовники розповіли, що Єрмак у приватних розмовах звинувачував команду Трампа у зв’язках із росією, зокрема посланця на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який не раз зустрічався з путіним.

Він вважав, наприклад, що угода про критично важливі мінерали була настільки важливою для Трампа, що в обмін на неї Україна отримає гарантії безпеки. Це абсурдно, — заявив один із інсайдерів.

Про роздратованість Єрмаком говорять і представники команди колишнього президента США Джо Байдена. Один із екс-чиновників заявив, що вони були розчаровані головою Офісу президента України, але змогли стримати своє роздратування, зважаючи на нагальність війни та ключову роль Вашингтона у зміцненні оборони Києва.

Колишній високопоставлений чиновник адміністрації Байдена описав стосунки з главою ОП як «складні», додавши, що Єрмак не розуміє тонкощів дипломатії.

Як йдеться у статті Politico, що під час останнього візиту у США Єрмак приїхав без чіткого порядку денного. У Вашингтоні говорили: «Ми не знаємо, навіщо він тут».

Зазначається, що під час свого останнього візиту Єрмак зустрітися з держсекретарем Марко Рубіо, а також подавав запит до офісу віцепрезидента Джея Ді Венса. Але в результаті переговори з Рубіо були скасовані в останню хвилину, а команда Венса проігнорувала запит.

Politico також пише, що у заяві прес-служби Єрмака сказано, що він робить все можливе для захисту суверенітету і безпеки України.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 4 червня заявив, що у Вашингтоні провів зустріч із Державним секретарем США Марко Рубіо та обговорив з ним ситуацію на фронті і необхідність посилення протиповітряної оборони, сторони домовились координувати дії у подальшому.

Джерело: Politico