ЗСУ відбили 176 ворожих атак на фронті. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n207209-na-fronti-zsu-vidbyly-176-vorojyh-atak-y-urazyly-nyzku-rosiyskyh-ciley.html

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На фронті в Україні 19 червня відбулося 176 бойових зіткнень.

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку — ворог провів 52 штурмові дії в районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка та Новоукраїнка. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні.

На Лиманському напрямку противник провів 29 атак й намагався просунутися перед поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка.

На Торецькому напрямку сили окупанти 20 разів штурмували позиції Сил оборони, а на Новопавлівському напрямку оборонці відбили 17 ворожих атак.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 13 атак ворога. Також противник продовжує свої атаки на Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Придніпровському напрямках.

У Генштабі зазначили, що вчора українські ракетні війська та артилерія уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління та один інший важливий об'єкт армії рф.

Військові втрати російської федерації склали 1 тис. 90 осіб. Також в ході боїв було знищено три танки, сім бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 70 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 81 одиницю автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, моніторинговий проект DeepState напередодні поінформував, що окупанти просунулися біля Юнаківки на Сумщині, біля Олександро-Калинового та Одрадного у Донецькій області. «У Сумській області вже окуповано 211,48 кв. км, а на Донеччині ворог зумів захопити 2 тис. 123,17 кв. км.