На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика. Фото: ДСНС

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Зниклого п’ятирічного хлопчика знайшли в Івано-Франківській області.

Знайшли дитину, яку на Прикарпатті шукали три доби, рятувальники спеціального авіаційного загону ДСНС. Хлопчика виявили за допомогою дрона о 5.54 в суботу, 21 червня. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Зазначається, що рятувальники обстежили 5 тис. 500 га місцевості, з них 4 тис. 600 га — лісовий масив. Дрон облетів загалом 8 тис. 902 га території. А водолази під час пошукової операції перевірили 12 водойм на площі 7 тис. 700 кв. м та 155 га прибережної зони.

Як відомо, дитина зникла 17 червня у лісі поблизу села Троїця в Івано-Франківській області. У пошуках брали участь гірські рятувальники, кінологічні розрахунки з сусідніх областей та курсанти Львівського університету безпеки життєдіяльності. Територію обстежували по декілька разів.

Нагадаємо, в Херсонській області у населеному пункті Білозерка через російський обстріл постраждала дитина. Ворожий снаряд влучив у будинок, а під завалами опинилася 10-річна дівчинка. Рятувальники вивільнили постраждалу дитину та передали медикам.