Генштаб назвав кількість покараних військовослужбовців ТЦК

https://racurs.ua/ua/n207258-genshtab-nazvav-kilkist-pokaranyh-viyskovoslujbovciv-tck.html

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Причетні до проступків 136 офіцерів та 325 інших військовослужбовців ТЦК переведені на інші посади.

Пр оце повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, пише «Укрінформ».

Випадки насильницького затримання громадян є абсолютно неприпустимими. Як наслідок, з метою очищення системи, 136 офіцерів та 325 інших військовослужбовців ТЦК та СП, причетні до проступків, були переведені на інші посади у військах. Вимоги до роботи ТЦК — дотримання закону, відкритість, прозорість, — кажуть у Генштабі ЗСУ.

Там також відзначили, що сподіваються на те, що призначеному командувачу Сухопутних військ генерал-майору Геннадію Шаповалову вдасться подолати ці проблемні питання.

Гловнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на брифінгу із медіа 22 червня зазначив, що у ТЦК проводяться інспекції, щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення.